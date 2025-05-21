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14:32, 21 мая 2025Забота о себе

Врач назвал признаки опущения внутренних органов

Врач Животов назвал причиной выпирающего живота опущение внутренних органов
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom  

Живот у человека может выпирать не из-за лишнего веса и строения тела, а из-за опущения внутренних органов. Причину таких проблем со здоровьем назвал «Пятому каналу» врач-остеопат Владимир Животов.

«Если торчит живот — нужно думать не про то, что человек слишком много ест. А про то, что у человека есть опущение внутренних органов, которые и начали выдавливать вперед брюшную стенку, что мы обычно принимаем за толстый живот», — подчеркнул медик.

Он отметил, что органы опускаются в первую очередь из-за травмы копчика в результате резкого падения на ягодицы. В таком случае кишечник с кровью, лимфой и содержимым резко вздергивается вниз. Растягиваются связки, которые подвешивают его к позвоночнику.

Усугубляющими факторами спикер назвал подъем тяжестей, беременность, сильные потуги при родах. «Даже сами роды, из-за которых сильно растягиваются мышцы промежности, переставая поддерживать органы снизу — все это тоже вызывает их опущение», — уточнил эксперт.

Он предупредил, что закачивание мышц пресса только усугубляет ситуацию. По словам специалиста, при подъемах туловища или ног поднимается и внутрибрюшное давление, живот вздувается и физически выдавливается из-за приближений ребер к тазу.

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Также остеопат обратил внимание, что похудение не поможет исправить ситуацию, поскольку держащие кишечник связки почти полностью состоят из жировой ткани. Полезными он назвал дыхательные упражнения.

«Элемент дыхания с втягиванием живота используется в упражнении для подъема органов. Но "вакуум" больше полезен для массажа внутренних органов, однако не способствует их подъему — тут нужны еще и активные движения рук», — пояснил Животов.

Он посоветовал на протяжении года ежедневно выполнять упражнения, чтобы кишечник и другие внутренности встали на место. Нужно лечь на спину и согнуть ноги в коленях так, чтобы поясница комфортно прижималась к поверхности, максимально выдохнуть и втянуть живот, чтобы под ребрами было пусто, задержать дыхание и пальцами провести от лобка вверх до пупка.

Ранее сообщалось, что в Уфе врачи удалили у женщины огромную опухоль. Пациентка обратилась в больницу с жалобами на боли в животе, слабость и тошноту.

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