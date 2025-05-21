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09:58, 21 мая 2025Экономика

Россияне приготовились к новому росту цен

Центробанк зафиксировал рост инфляционных ожиданий при замедлении роста цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В мае инфляционные ожидания россиян выросли второй месяц подряд — с 13,1 до 13,4 процентного пункта. Об этом свидетельствует опрос «инФОМ», проведенный по заказу Банка России, сообщает «Коммерсантъ».

Ожидаемый в ближайший год рост цен повышается за счет настроений в группе, не имеющей сбережений. У них оценка поднялась на 1,1 процентного пункта, до 15 процентов. Вместе с тем у граждан, имеющих сбережения, ожидания, напротив, упали на 0,8 процентного пункта, до 11,6 процента.

Россияне готовятся к новому всплеску роста цен вопреки сообщениям Росстата о резком замедлении инфляции. Дмитрий Полевой из «Астра УА» отмечает, что найти объяснения такому факту непросто и очевидных причин для расхождения в экспертном сообществе не видят.

Он назвал пять основных версий, которые обсуждаются в профильном сообществе. В качестве первой причины аналитики называют обновленный прогноз Минэкономразвития на 2025-2027 годы, в котором почти в два раза увеличен рост тарифов ЖКХ. С июля они вырастут на 12 процентов, что могло повлиять на ожидания респондентов.

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Второй стали новости о заморозках в ряде регионов страны, из-за которых ожидается снижение урожая фруктов и ягод, а значит, и рост цен. Третьим фактором мог стать резкий рост (более чем в три раза) прогноза по дефициту бюджета, что ассоциируется с ослаблением рубля и ростом цен. Далее идет снижение цен на нефть, что традиционно оборачивается проблемами для России, а напоследок эксперты не исключают, что таким образом россияне реагируют на геополитические новости.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что инфляция в пределах до 10 процентов является приемлемой для российской экономики.

Прогноз Центробанка предусматривает снижение инфляции к концу года до 7-8 процентов. Движение роста цен в этом направлении позволит регулятору снижать ключевую ставку. Однако инфляционные ожидания также являются одним их ключевых факторов при принятии решения, и их рост может затормозить смягчение денежно-кредитной политики.

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