Задержанного экс-замгубернатора Тамбовской области доставили в суд

В Москве начинается суд о мере пресечения экс-замгубернатора Тамбовской области

Экс-замгубернатора Тамбовской области задержали по делу о взятке основателя «Русагро»

Начало событий в новости Экс-замгубернатора Тамбовской области задержали по делу о взятке основателя «Русагро»

В Москве начинается суд об избрании меры пресечения задержанному по делу о даче взятки основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем экс-заместителю губернатора Тамбовской области Сергею Иванову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В ближайшее время Мещанский районный суд приступит к рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, обвиняемый Вадим Мошкович дал взятку бывшему чиновнику в интересах своих структур в регионе.

Вадим Мошкович — основатель и бенефициар агрохолдинга «Русагро», основатель девелоперской компании Level Group. Кроме того, он являлся членом Совета Федерации в 2006-2014 годах. Мошкович является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.