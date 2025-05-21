Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:37, 21 мая 2025Экономика

В России резко выросла доля желающих взять пятый кредит

ОКБ: Доля новых заемщиков с четырьмя и более кредитами достигла 38 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам первого квартала доля среди новых заемщиков тех из них, что уже имеют четыре или более действующих займа, выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с концом прошлого года, до 38 процентов. Об этом со ссылкой на оценку Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает Forbes.

Среднее число активных кредитов у заемщиков, оформляющих необеспеченный потребительский кредит, выросло до 3,26 со средней задолженностью по ним 1,2 миллиона рублей. Годом ранее цифры составляли 3,03 кредита и около миллиона рублей.

Почти у половины заемщиков ежемесячные платежи на погашение кредитов превышают 25 тысяч рублей. От 25 до 50 тысяч платят 23 процента, а выше 50 тысяч — 21 процент.

Если рассматривать сегмент нецелевых кредитов наличными с небольшим чеком, то там закредитованность клиентов еще выше. Среднее число кредитов у граждан, которые в первом квартале взяли ссуду на сумму менее 30 тысяч рублей или менее 50 тысяч рублей со сроком до 35 дней, оказалось равно шести. Годом ранее у таких россиян было по пять кредитов.

Материалы по теме:
Зачем нужны пенсионные баллы? Как рассчитать ИПК в 2025 году: формулы, правила, советы
Зачем нужны пенсионные баллы?Как рассчитать ИПК в 2025 году: формулы, правила, советы
2 апреля 2025
Пособие по безработице в 2025 году: кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
Пособие по безработице в 2025 году:кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
28 марта 2025

Гендиректор ОКБ Михаил Алексен назвал ситуацию закономерным следствием накопившихся кредитных рисков периода активной выдачи ссуд в последнее время. По его словам, бюро уже отмечает ухудшение качества обслуживания займов.

Представители банков отмечают, что само по себе число кредитов не является ключевым обстоятельством при решении о выдаче, главным фактором остается общая сумма кредитной нагрузки и платежная дисциплина клиентов по текущим и прошлым обязательствам. Тем не менее директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин отмечает, что в условиях высоких ставок большое число кредитов неизбежно ударит по платежеспособности клиентов.

Ранее Банк России констатировал, что в первом квартале объем реструктурированных кредитов россиян достиг максимальных с начала 2022 года 265 миллиардов рублей, что говорит о том, что заемщики начинают хуже справляться со своими долгами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пошутил о вхождении Сумской области в состав России

    Собчак ответила предложившему отменить пенсии ведущему «Соловьев Live»

    Военблогер заявил об уникальном прорыве ВС России в ДНР

    Топ-менеджмент российского завода заподозрили в хищении миллиарда на оборонзаказе

    Бывшего советника Януковича застрелили в Испании

    Предотвращены еще десятки ударов беспилотников ВСУ по регионам России

    Фетисов обратился к пригрозившему бойкотом ОИ из-за России бывшему хоккеисту сборной СССР

    План милитаризации Европы на 150 миллиардов евро согласовали

    Стало известно о заходе украинских диверсантов на территорию еще одного региона России

    Полтора года избивавшего дочь-подростка россиянина задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости