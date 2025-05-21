В России резко выросла доля желающих взять пятый кредит

ОКБ: Доля новых заемщиков с четырьмя и более кредитами достигла 38 процентов

По итогам первого квартала доля среди новых заемщиков тех из них, что уже имеют четыре или более действующих займа, выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с концом прошлого года, до 38 процентов. Об этом со ссылкой на оценку Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает Forbes.

Среднее число активных кредитов у заемщиков, оформляющих необеспеченный потребительский кредит, выросло до 3,26 со средней задолженностью по ним 1,2 миллиона рублей. Годом ранее цифры составляли 3,03 кредита и около миллиона рублей.

Почти у половины заемщиков ежемесячные платежи на погашение кредитов превышают 25 тысяч рублей. От 25 до 50 тысяч платят 23 процента, а выше 50 тысяч — 21 процент.

Если рассматривать сегмент нецелевых кредитов наличными с небольшим чеком, то там закредитованность клиентов еще выше. Среднее число кредитов у граждан, которые в первом квартале взяли ссуду на сумму менее 30 тысяч рублей или менее 50 тысяч рублей со сроком до 35 дней, оказалось равно шести. Годом ранее у таких россиян было по пять кредитов.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексен назвал ситуацию закономерным следствием накопившихся кредитных рисков периода активной выдачи ссуд в последнее время. По его словам, бюро уже отмечает ухудшение качества обслуживания займов.

Представители банков отмечают, что само по себе число кредитов не является ключевым обстоятельством при решении о выдаче, главным фактором остается общая сумма кредитной нагрузки и платежная дисциплина клиентов по текущим и прошлым обязательствам. Тем не менее директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин отмечает, что в условиях высоких ставок большое число кредитов неизбежно ударит по платежеспособности клиентов.

Ранее Банк России констатировал, что в первом квартале объем реструктурированных кредитов россиян достиг максимальных с начала 2022 года 265 миллиардов рублей, что говорит о том, что заемщики начинают хуже справляться со своими долгами.