Заемщики в России стали хуже справляться с долгами

«Ъ»: Объем реструктурированных кредитов в РФ достиг максимума с начала 2022 года

В первом квартале объем реструктурированных кредитов россиян достиг максимальных с начала 2022 года 265 миллиардов рублей, что говорит о том, что заемщики начинают хуже справляться со своими долгами. Об этом со ссылкой на обзор Банка России пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По сравнению с предыдущим кварталом общая сумма выросла в полтора раза, а по сравнению с первым кварталом 2024 года — в 2,3 раза. При этом количество таких кредитов выросло меньше — на 0,6 процента за квартал и в 1,6 раза в годовом выражении, до 357 тысяч.

Регулятор признает тенденцию роста числа заемщиков, имеющих проблемы с обслуживанием кредита, причем наблюдается она как у физических лиц, так и у субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом говорит и рост доли просроченных как минимум на 90 дней розничных кредитов с 7,7 процента годом ранее до 10,5 процента.

Одновременно с этим банки последовательно сокращают долю одобрений заявок на реструктуризацию кредитов, что только увеличивает оценку общего количества желающих получить такое послабление. В конце прошлого года доля одобренных просьб составляла 41,1 процента, а уже к концу первого квартала — 28,3 процента.

Эксперты объясняют такую динамику активной выдачей кредитов в прошлые годы. Кроме того, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов предположил, что на ситуацию может влиять положение дел в ипотеке. Пока в этом сегменте не наблюдается существенного роста просрочки, но заявки на реструктуризацию могут предварять ее.

Профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков согласен с этим мнением, указывая, что объемы реструктуризаций по ипотечным каникулам выросли на 80 процентов. Директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин считает, что тенденция в ближайшие месяцы получит свое развитие.

Отдельно аналитики напоминают, что высокие ставки по кредитам делают почти невозможным их рефинансирование, поэтому граждане вынуждены запрашивать изменение условий. Однако если таких клиентов много, банк не может пойти навстречу каждому и вынужден ограничивать реструктуризацию.

Ранее Объединенное кредитное бюро выяснило, что владельцы кредитных карт в России стали значительно хуже обслуживать свои долги с начала 2025 года.