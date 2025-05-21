Зеленский озадачил Трампа

Трамп о звонке Зеленскому: Какого черта он делает в Южной Африке?

Президент США Дональд Трамп озадачился, что делал украинский лидер Владимир Зеленский в Южной Африке. Этот вопрос глава Белого дома озвучил на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, трансляцию ведет телеканал CNBC.

«Я позвонил Зеленскому, он сказал: "Я в Южной Африке". А я говорю: "Какого черта он делает в Южной Африке?" Это было странно», — спросил американский лидер, после чего все присутствующие в Овальном кабинете рассмеялись.

В ответ на это, Рамафоса пояснил, что украинский лидер прибыл в ЮАР, чтобы обсудить с ним двусторонние отношения и урегулирование конфликта на Украине.

24 апреля Зеленский прилетел с супругой Еленой в ЮАР, где у него были запланированы встречи с президентом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.