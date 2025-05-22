16-летний москвич засунул себе ручку в уретру ради эксперимента

В Москве старшеклассник засунул себе ручку в уретру ради эксперимента

В Москве 16-летний подросток засунул себе ручку в уретру ради эксперимента. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Старшеклассник поступил в детскую больницу имени Сперанского с ручкой без стрежня в мочеиспускательном канале. Врачам юноша рассказал, что игрался с канцелярским предметом.

Когда ручка оказалась внутри, школьник испугался и позвал родителей. Те срочно повезли несовершеннолетнего к медикам.

Ему сделали рентген, а затем под наркозом освободили от постороннего предмета. После операции врачи с помощью камеры осмотрели мочеиспускательный канал, чтобы исключить наличие травм, и установили катетер для заживления ссадин.

Спустя два дня юношу отпустили домой. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Ранее во Владимире заявили об избиении врача из-за осмотра пациентки в никабе. Причиной нападения на медика стала процедура колоноскопии, проведенная женщине.