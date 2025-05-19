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11:17, 19 мая 2025Россия

В России врач ввел инородное тело в анус женщины в никабе и был избит ее мужем

Во Владимире муж пациентки избил врача, его жена пришла на прием в никабе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во Владимире муж пациентки жестоко избил врача, к которому его жена пришла на прием. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Возможно, причиной этого стала процедура колоноскопии, заключающаяся в введении инородного тела — эндоскопа — через анус пациента. Вероятно, семья является верующей, поскольку женщина пришла к врачу в никабе. Врач рассказал об этом случае в соцсети, указав на грозящую ему опасность, если о процедуре узнает муж.

Через месяц после этого на врача было совершено нападение. Каким образом изданию удалось установить связь избиения врача с осмотром женщины в никабе, не уточняется.

По данным «Блокнота», речь идет о мигранте. Однако после придания этому случаю огласки, врач уточнил, что на него напал пациент словенской внешности (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). «Расходимся. А мы то думали...» — прокомментировал депутат Михаил Матвеев в Telegram.

Ранее в Барнауле молодой человек избил пенсионера. Когда пострадавший стал задыхаться, россиянин скрылся с места происшествия. Врачам спасти пенсионера не удалось.

ЖЗЛ
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