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20:15, 6 мая 2025Силовые структуры

Молодой россиянин избил пенсионера на парковке базара

В Барнауле молодой человек до смерти избил пенсионера на улице
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Барнауле на парковке местного базара молодой человек избил пенсионера, врачи скорой помощи не смогли спасти пожилого человека. Об этом сообщает «КП».

Инцидент произошел днем 6 мая на улице Новосибирской. Пенсионер сидел в своем автомобиле в ожидании супруги, которая отоваривалась на рынке. В этот момент подъехала другая машина, из которой вышла девушка и дверцей задела автомобиль пенсионера. Началась перепалка, тут вмешался спутник девушки и стал наносить удары пожилому человеку.

Пенсионеру стало плохо, он стал задыхаться. Его обидчик тут же ретировался. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачам не удалось спасти пострадавшего.

Полиция установила мужчину, который накинулся с кулаками на пенсионера. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области перед судом предстанет 64-летний пенсионер за расправу над 75-летней родственницей.

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