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09:07, 22 мая 2025Ценности

42-летняя Светлана Лобода снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах

Украинская певица Светлана Лобода снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном наряде на новом фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,9 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке в ультракоротких джинсовых шортах с высокой талией и черном бюстгальтере с мягкой чашкой. Поверх она надела белую рубашку с длинным рукавом, расстегнув ее. В руках она держала солнцезащитные очки в белой оправе.

Ранее в мае врач объяснила причины изменений во внешности 42-летней Светланы Лободы. Диетолог Кристина Пришвина предположила, что лишний вес мог появиться вследствие неотлаженного режима и уменьшенного количества концертов.

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