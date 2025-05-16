Врач объяснила причины изменений во внешности 42-летней Светланы Лободы

Врач Пришвина: 42-летняя певица Лобода изменилась из-за липодистрофии

Врач-диетолог Кристина Пришвина объяснила причины изменений во внешности 42-летней украинской певицы Светланы Лободы. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Доктор проанализировала снимки исполнительницы прошлых лет и 2025 года, отметив, что ее фигура претерпела некоторые преобразования. Так, на кадрах заметны прибавка в весе в области лица.

«После 35-40 лет происходит перераспределение жира с возрастом — липодистрофия. Это может визуально менять фигуру даже без общего набора веса», — пояснила она.

По мнению эксперта, лишний вес мог также появиться вследствие неотлаженного режима, а также уменьшенного количества концертов, репетиций или тренировок. «Конечно, Лобода не заявляла ни о каких проблемах со здоровьем, но некоторые заболевания или гормональные сбои могут приводить к изменениям в весе», — предположила Пришвина.

Еще одной причиной диетолог назвала прием лекарственных препаратов, например, антидепрессантов или гормональных средств. «Достоверно сказать о причинах изменения внешнего вида Светланы Лободы, конечно, невозможно, но, учитывая ее силу воли и подход к собственному телу, остается надеяться, что они временные», — заключила врач.

Ранее в мае врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева. По словам доктора Максима Усунгвана, 37-летний исполнитель, имеющий открытое и живое лицо, выглядит молодо и ухоженно.