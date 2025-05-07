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19:48, 7 мая 2025Ценности

Врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева

Хирург Усунгван предположил, что певец Воробьев делал инъекции ботокса в лоб
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван раскрыл секрет моложавой внешности российского певца Алексея Воробьева. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Специалист заявил, что 37-летний исполнитель, имеющий открытое и живое лицо, выглядит молодо и ухоженно. «Следов радикальных вмешательств — ринопластики, блефаропластики или подтяжек — не видно. Все сохраняется в пределах возрастной нормы, что говорит либо об отказе от операций, либо об их грамотном, деликатном выполнении (что, опять же, маловероятно — скорее всего, обходится без них)», — высказался доктор.

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Однако, по предположениям врача, Воробьев мог сделать инъекции ботокса в области лба. «Выглядит аккуратно, ненавязчиво, и работает именно на поддержание — не на переделку», — подчеркнул Усунгван.

В то же время эксперт заключил, что выразительная мимика артиста и естественные морщины, возникшие с возрастом, лишь украшают его и добавляют индивидуальности.

Ранее в мае врач раскрыла секрет изменившейся внешности Светланы Бондарчук. Хирург и дерматолог-косметолог Мадина Осман допустила, что бизнесвумен могла прибегнуть к использованию филлеров ради омоложения.

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