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13:15, 7 мая 2025Ценности

Врач раскрыла секрет изменившейся внешности Светланы Бондарчук

Хирург Мадина Осман: Ведущая Светлана Бондарчук омолодилась с помощью филлеров
Екатерина Ештокина
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Осман раскрыла секрет изменившейся внешности российской телеведущей, модели и бизнесвумен Светланы Бондарчук. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

По словам врача, Бондарчук отличается общей худощавостью и вытянутостью линий, что имеет свои преимущества, поскольку люди с таким типом внешности не нуждаются в радикальных подтяжках. По этой причине эксперт предположила, что бизнесвумен прибегла к использованию филлеров ради омоложения.

«Также стоит отметить, что для улучшения качества кожи Светлана могла использовать аппаратные процедуры. Ведь ее лицо выглядит особенно свежим и сияющим. Это может быть результатом векторного лифтинга или применения препаратов, которые помогают восстановить упругость кожи и вернуть ей здоровый цвет», — подчеркнула она.

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В то же время Осман заявила, что, вероятно, хирургическое вмешательство в виде подтяжки Бондарчук не делала. «Если бы у нее действительно была подтяжка, то она могла бы являться причиной специфических постоперационных отеков, однако со стороны это больше напоминает качественное объемное моделирование», — уточнила хирург.

Ранее в мае сваха объяснила кардинальную смену имиджа бывшего мужа Алсу фразой «вышел на охоту».

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