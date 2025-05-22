43-летняя солистка группы «Винтаж» посетила премию в стикерах на теле

43-летняя солистка «Винтажа» Плетнева посетила премию RU.TV в стикерах на теле

Российская певица Анна Плетнева в откровенном образе посетила музыкальную премию RU.TV Снимки знаменитости публикует портал Lady Mail.ru.

43-летняя солистка группы «Винтаж» вышла на ковровую дорожку в платье, состоявшем из разноцветных бумажных стикеров, которые прикрывали ее оголенное тело. При этом волосы артистка собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на Плетневой были серьги в виде скрепок.

Известно, что на мероприятии существовал дресс-код «офисный стиль», которому и соответствовала Плетнева.

В декабре 2024 года Плетнева опубликовала фото без штанов.