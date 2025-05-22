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12:16, 22 мая 2025Культура

Amazon купил российские «Тайны Карениной» и документальный фильм про Костомарова

Amazon купил проекты «Тайны Карениной» и «Роман Костомаров: Рожденный дважды»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hemanshi Kamani / Reuters

Amazon купил документальный сериал «Тайны Карениной» и документальный фильм про Романа Костомарова, снятые при поддержке АНО «Институт развития интернета». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Уточняется, что российская компания Slon Sales House заключила ряд международных сделок, в рамках которых на зарубежных платформах покажут несколько фильмов. «Тайны Карениной» выйдут на таких сервисах, как FAWESOME.tv и Amazon (в форматах TVOD и SVOD). Проект был создан «Студией Видеопрокат» и онлайн-кинотеатрами KION и Wink.

Созданный «Рениксом» фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» также выйдет на зарубежных платформах — сначала его увидят жители Северной Америки, в дальнейшем планируется расширение на международную аудиторию.

По словам представителя Slon Sales House Анны Струневской, переговоры велись с апреля. «Мы смогли найти важных стратегических партнеров для монетизации документальных проектов, которые у нас сейчас в лайнапе», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры отказались от пиратских фильмов. Под запретом оказались «Расплата 2» с Беном Аффлеком и новая картина студии Marvel «Громовержцы».

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