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07:51, 22 мая 2025Наука и техника

Американские ведомые дроны полетят летом

Defense News: Ведомые дроны CCA ВВС США совершат первые полеты летом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: General Atomics

Ведомые дроны, которые в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) разрабатывают для Военно-воздушных сил (ВВС) США, совершат полеты летом 2025 года. Об этом сообщает Defense News.

Компания General Atomics в понедельник объявила, что наземные испытания дрона YFQ-42A начались 7 мая, а первый полет аппарата состоится летом. Это объявление последовало за сообщением ВВС о начале летных испытаний дрона YFQ-44A компании Anduril Industries. Производитель также планирует начать летные испытания летом.

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Ведомые дроны CCA будут летать вместе с истребителями пятого поколения F-35. Беспилотники смогут выполнять разведывательные и ударные задачи. Кроме того, они будут нести системы радиоэлектронной борьбы. Считается, что радиус первых дронов CCA составит более 1200 километров, а по уровню малозаметности они будут сравнимы с F-35.

В апреле стало известно, что ВВС США изучают возможность применения стратегических бомбардировщиков B-21 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 совместно с беспилотниками программы CCA.

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