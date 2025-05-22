Россиян предупредили о возможных проблемах при сдаче квартиры в аренду

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За неуплату налогов со сдачи квартиры грозит штраф

Сдача квартиры в аренду без уплаты налогов чревата штрафами и даже уголовной ответственностью. О таких проблемах недобросовестных наймодателей в разговоре с NEWS.ru предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как напоминает собеседник издания, за неуплату налогов с дохода от съемного жилья грозит штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности. Если арендодатель уклоняется от обязанностей намеренно, размер штрафа увеличивается до 40 процентов. «В исключительных случаях возможна уголовная ответственность», — добавил Бондарь.

В особенности, налоговая следит за теми, кто сдает квартиры посуточно либо в качестве хостела. Такая форма аренды без оформления статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого считается незаконной и предусматривает штраф до двух тысяч рублей. Также достаточно включить данный доход в налоговую декларацию как физлицу. «Главное — не забывать уведомлять налоговую о доходах, иначе штрафы могут превысить саму сумму налога», — заключил Бондарь.

Ранее россиянам дали советы по выбору квартиры для аренды. Если снимать жилье планируется надолго, на выплаты стоит выделять не более 40 процентов своего ежемесячного дохода. В таком случае оплата не станет обузой.