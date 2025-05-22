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16:02, 22 мая 2025Ценности

Бородина отрезала волосы на камеру со словами «психанула»

Телеведущая Ксения Бородина отрезала волосы на камеру
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина отрезала волосы на камеру со словами «психанула». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео, в начале которого позировала в рубашке и с ободком на голове. При этом пряди звезды были заплетены в две косы. На размещенных кадрах видно, что она взяла в руки ножницы и отрезала себе часть волос.

После этого Бородина предстала в сером пиджаке, белой рубашке и черном галстуке. Судя по записи, она сделала себе каре и ровную челку.

В апреле Бородина пожаловалась на стоимость организации свадьбы.

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