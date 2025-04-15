Бородина пожаловалась на стоимость организации свадьбы со словами «давно в шоке»

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на стоимость организации своей свадьбы

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на стоимость организации своей свадьбы со словами «давно в шоке». Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость призналась, что ее возмущают цены на услуги. По ее словам, эксперты свадебной индустрии разделяют ее негодование и подтверждают, что ранее таких высоких стоимостей не было.

«Даже организаторы, все, кто работает в свадебной индустрии, говорят: такого ******* мы уже давно не помним. То есть чтобы были такие цены. И просто непонятно, с чего их сделали, и все подорожало в 2–3 раза», — высказалась звезда.

По мнению Бородиной, изначально скачок цен был связан с проблемами с логистикой. Однако сейчас, заявила знаменитость, ситуация нормализовалась, а цены по-прежнему чересчур высокие. «Цены, собственно говоря, как были ненормальные, так и остались. Фарш, конечно, назад не провернешь, но мы все давно в шоке», — заключила она.

В марте Бородина похвасталась украшением почти за миллион рублей. Она разместила ролик, в котором продемонстрировала раскрывающийся кулон с гравировкой.