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19:56, 31 марта 2025Ценности

Бородина похвасталась украшением почти за миллион рублей

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась кулоном за 900 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась украшением почти за миллион рублей. На соотвествующие кадры, опубликованные в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость разместила ролик, в котором продемонстрировала раскрывающийся кулон с гравировкой. Бородина рассказала, что внутри кулона находятся даты рождения и изображения пяток ее дочерей.

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По данным издания, стоимость упомянутого ювелирного изделия составляет 900,45 тысячи рублей.

Ранее в марте Ксения Бородина призналась в сделанной пластике. Знаменитость заявила, что в свои 42 года не смогла бы решиться на хирургическое вмешательство. По этой причине она похвалила себя за то, что в молодости решилась на коррекцию формы и размера груди.

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