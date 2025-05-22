Британию уличили в желании изолировать Россию в одном регионе

Политолог Липунов: Великобритания хочет возглавить силы НАТО в Балтийском море

Великобритания хочет возглавить силы НАТО в Балтийском море на фоне снижающегося интереса администрации президента США Дональда Трампа к альянсу, что может грозить попытками изолировать Россию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, младший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Никита Липунов.

На фоне разногласий между администрацией Трампа и европейскими союзниками Соединенное Королевство стремится перехватить инициативу и стать лидером на этом направлении. Логика морской державы и инерция имперского внешнеполитического мышления включает в себя проекцию силы на Балтику и Черное море Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

В частности, исследователь указал, что у Великобритании есть форматы по сдерживанию России на Балтике. Он напомнил об Объединенном экспедиционном корпусе (Joint Expeditionary Force, JEF), в который также входят страны Северной Европы и Прибалтика.

В 2022 году JEF развернул штабы в Риге и Вильнюсе и многократно проводил патрулирование ключевых стратегических объектов в Балтийском море. Этот корпус формально является отдельной от НАТО структурой и не связан с альянсом. При этом Североатлантический альянс проводит военно-морские учения в регионе, которые могут гипотетически отрабатывать блокаду российской части Балтики.

21 марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания на фоне политики президента США Дональда Трампа хочет создать формат «сдерживания России» через военно-морской альянс с Турцией, странами Северной Европы и Прибалтикой. На аналогичные планы Лондона также указывал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.