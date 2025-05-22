Британский пенсионер заставил детей в Африке позировать для порноснимков за конфеты

Британский пенсионер поехал в Намибию и надругался над детьми племени сан (бушмены). Об этом сообщило издание The Sun.
65-летний Дуглас Роберт Брукс приехал в страну Африки 15 мая и направился на экскурсию в лагерь одного из древнейших народов на земле, который считается музеем под открытым небом.
Там турист совратил 33 ребенка, заманив их конфетами. Он непристойно потрогал 16 девочек-подростков, 14 мальчиков-подростков и трех детей младшего возраста. Кроме того, Брукс заставил их позировать для порноснимков.
После жалоб обеспокоенных родителей преступника задержали. Ему предъявили 38 обвинений, в том числе за изнасилование, домогательства, нанесение телесных повреждений, торговлю людьми и эксплуатацию детей. Брукс предстанет перед судом 19 июня.
Ранее бывший британский миллионер изнасиловал двух женщин в отеле на острове Майорка в Испании. Потом на основе доказательств, которые он предоставил полиции, его временно освободили.