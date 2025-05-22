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18:01, 22 мая 2025Путешествия

Британский пенсионер заставил детей в Африке позировать для порноснимков за конфеты

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: franco lucato / Shutterstock / Fotodom  

Британский пенсионер поехал в Намибию и надругался над детьми племени сан (бушмены). Об этом сообщило издание The Sun.

65-летний Дуглас Роберт Брукс приехал в страну Африки 15 мая и направился на экскурсию в лагерь одного из древнейших народов на земле, который считается музеем под открытым небом.

Там турист совратил 33 ребенка, заманив их конфетами. Он непристойно потрогал 16 девочек-подростков, 14 мальчиков-подростков и трех детей младшего возраста. Кроме того, Брукс заставил их позировать для порноснимков.

После жалоб обеспокоенных родителей преступника задержали. Ему предъявили 38 обвинений, в том числе за изнасилование, домогательства, нанесение телесных повреждений, торговлю людьми и эксплуатацию детей. Брукс предстанет перед судом 19 июня.

Ранее бывший британский миллионер изнасиловал двух женщин в отеле на острове Майорка в Испании. Потом на основе доказательств, которые он предоставил полиции, его временно освободили.

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