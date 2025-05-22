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20:15, 22 мая 2025Ценности

Бывшая жена Андрея Аршавина в купальнике поплавала в чане

Российская телеведущая Юлия Барановская в купальнике поплавала в чане
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @baranovskaya_tv

Российская телеведущая Юлия Барановская поплавала в чане в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина разместила серию снимков, на одном из которых предстала в бочке с горячей водой. При этом звезда надела слитный черный купальник с принтом и шапку для бани. Она собрала волосы и отказалась от макияжа.

«Теперь, когда я побывала на Алтае во все времена года, могу с уверенностью сказать: туда действительно можно и нужно ехать в любой сезон», — написала знаменитость.

В марте экс-супруга Аршавина вышла в свет с сумкой за полмиллиона рублей. Барановская посетила показ новой коллекции бренда Ruban с роскошным аксессуаром.

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