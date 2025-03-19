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19:48, 19 марта 2025Ценности

Экс-супруга Андрея Аршавина вышла в свет с сумкой за полмиллиона рублей

Телеведущая Юлия Барановская вышла в свет с сумкой Chanel за 525 тысяч рублей
Екатерина Ештокина
Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Юлия Барановская вышла в свет с сумкой стоимостью более полумиллиона рублей. Соответствующий кадр публикует «Газета.ru».

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина посетила показ новой коллекции бренда Ruban. Для данного мероприятия звезда выбрала длинное серое пальто, расшитое мехом на рукавах и вороте. Помимо этого, она надела черные брюки и обувь, дополнив образ кожаной стеганой сумкой Chanel.

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Известно, что стоимость упомянутого аксессуара на сайте аукционного дома Sotheby составила 6300 долларов (525 тысяч рублей).

Ранее в марте российский дизайнер выпустила сумку с надписью «дочь Путина» и вызвала ажиотаж в сети. В размещенном видео модель продемонстрировала на камеру изделие, выполненное из бархатного материала черного цвета.

Вот это да!
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