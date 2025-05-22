Бывший российский сантехник вспомнил об одинокой пенсионерке и ограбил ее

В Тюмени бывший сантехник проник в квартиру к труженице тыла, избил ее и ограбил

В Тюмени сотрудники полиции задержали бывшего сантехника, который ворвался в квартиру пожилой женщины, ограбил ее и жестоко избил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, потерпевшая 1927 года рождения была доставлена в больницу с травмой грудной клетки и переломом ребра. Выяснилось, что накануне к ней в квартиру позвонил мужчина и, представившись знакомым, проник в помещение. Он сразу набросился на пенсионерку, избил ее и, угрожая расправой, потребовал отдать ему все сбережения. Всего злоумышленник похитил 30 тысяч рублей.

Оказалось, что потерпевшая — труженица тыла. В прошлом году мужчина приходил к ней, чтобы подключить сантехнику, и заметил, что женщина живет одна.

В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

До этого в Омске 48-летний житель вломился в дом 76-летней пенсионерки, избил ее и взял в заложники, считая, что его преследуют бандиты.