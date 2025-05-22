Двое россиян попали под арест за поджог по заданию из мессенджера

В Нижнем Новгороде под арест попали двое местных жителей, поджегших базовую станцию одного из мобильных операторов по заданию из мессенджера. Об этом сообщает Telegram-канал NN.RU.
Фигуранты — мужчины 27 и 36 лет. Они подожгли телефонную вышку, расположенную в Сормове.
По данным РИА Новости, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).
По предварительной информации, нижегородцы действовали по указанию третьих лиц. По их указу задержанные сфотографировали вышку, отправили фотографии в мессенджере, за что получили денежную оплату и потом совершили поджог.
Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске задержан 16-летний школьник, сжегший по указу аферистов четыре автомобиля с георгиевскими лентами.