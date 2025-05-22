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11:58, 22 мая 2025Силовые структуры

Двое россиян попали под арест за поджог по заданию из мессенджера

В Нижнем Новгороде арестованы 2 мужчин, по заданию поджегших станции оператора
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде под арест попали двое местных жителей, поджегших базовую станцию одного из мобильных операторов по заданию из мессенджера. Об этом сообщает Telegram-канал NN.RU.

Фигуранты — мужчины 27 и 36 лет. Они подожгли телефонную вышку, расположенную в Сормове.

По данным РИА Новости, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

По предварительной информации, нижегородцы действовали по указанию третьих лиц. По их указу задержанные сфотографировали вышку, отправили фотографии в мессенджере, за что получили денежную оплату и потом совершили поджог.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске задержан 16-летний школьник, сжегший по указу аферистов четыре автомобиля с георгиевскими лентами.

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