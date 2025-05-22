Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Володин: ГД приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Госдума приняла закон о запрете продавать энергетики детям. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

После вступления документа в законную силу признанным виновными лицам будет грозить серьезный штраф, указал он. Для граждан размер штрафа составил 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей. Дороже всего придется заплатить организациям — до 500 тысяч рублей.

Употребление энергетиков детьми приводит к целому ряду заболеваний, напомнил Володин. В частности, он указал на риск возникновения патологий сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Перед этим нижняя палата уже приняла закон, запрещающий продажу энергетиков детям. Однако ответственность за нарушение предписания установлена не была.

Ранее Госдума приняла закон о «наливайках» — так называют места продажи спиртной продукции прямо в жилой застройке. По словам председателя Госдумы, инициатива о принятии закона исходила от самих россиян.