Из квартиры хранившей животных в холодильнике россиянки спасли 41 кошку

В Пскове от хранившей животных в холодильнике россиянки спасли 41 кошку

В Пскове полиции удалось спасти от хозяйки, хранившей тела кошек в холодильнике, 41 животное. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на некоммерческую организацию «Зоозащита».

Россиянка, называвшая себя зооволонтером, держала 50 кошек в квартире на проспекте Энтузиастов. Хозяйка не ухаживала за питомцами должным образом. Соседи неоднократно жаловались на неприятный запах, доносившийся из жилья. Попасть в квартиру удалось только с помощью сотрудников полиции.

Находившиеся внутри кошки были сильно истощены и напуганы. В квартире обнаружили куски мебели, матрасов, посуды, а также отходы жизнедеятельности животных. В холодильнике были найдены девять замороженных кошек.

Тел передали в ветеринарную клинику, чтобы установить причины. Оставшихся питомцев изъяли и поместили в приюты. Хозяйку животных отправили в специализированное медицинское учреждение.

Ранее в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Россиянин опубликовал видео, на которым издевался над кошкой возле открытого окна, а затем ударил животное о фасад дома.