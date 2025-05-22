Ижевские врачи спасли ногу пациента от ампутации

В Ижевске медики сохранили ногу пожилому пациенту, которому грозила ампутация

В Ижевске хирурги спасли от ампутации ногу пожилому мужчине. Об этом сообщает Izhlife.

В Первую республиканскую больницу Удмуртии накануне доставили 67-летнего мужчину с сильной болью в стопе. Кроме того, на ноге изменился цвет кожи. Как оказалось, пациент в течение месяца игнорировал тревожные симптомы, поэтому к моменту госпитализации у него уже развилась гангрена. После обследования врачи выяснили, что у пожилого мужчины полностью перекрыт кровоток в правых подвздошных артериях. Это состояние грозило потерей ноги.

Заместитель главврача, хирург Андрей Субботин сообщил, что было принято решение провести сложную операцию — аорто-бедренное шунтирование. Операция прошла успешно. С помощью специального протеза кровообращение в ноге было восстановлено, конечность сохранили.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и проходит курс реабилитации. Медики призвали не откладывать визит к врачу при появлении болей, онемении конечностей или изменения цвета кожи.

Ранее сообщалось, что российские врачи провели редкую и сложную операцию пациентке с ДЦП. Ей сделали эндопротезирование тазобедренного сустава.