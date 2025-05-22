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19:31, 22 мая 2025Моя страна

Российские врачи провели редкую и сложную операцию пациентке с ДЦП

Врачи Центра Илизарова провели редкую и сложную операцию пациентке с ДЦП
Мария Винар

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Российские врачи провели редкую и сложную операцию пациентке с ДЦП. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале курганского Центра Илизарова.

Хирургическому вмешательству подверглась 31-летняя жительница Пермского края с изношенным тазобедренным суставом и сильным болевым синдромом. «Остеопороз, малоподвижный образ жизни, лишний вес, все это приводит к тому, что у пациента формируются артрозные явления крупных суставов, в частности тазобедренного сустава, что значительно влияет на качество жизни и мешает ходьбе», — описал состояние пациентки до операции заведующий отделением №14, кандидат медицинских наук Орхан Гатамов.

Так, в ходе манипуляции заведующий отделением №7 Борис Кашилов провел россиянке эндопротезирование тазобедренного сустава. Команда специалистов отделения медицинской реабилитации, в свою очередь, обеспечила ей восстановление. В настоящий момент пациентка проходит лечение в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что врачи из ортопедического центра в Дакке, Бангладеш, приехали в Россию для изучения метода Илизарова.

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