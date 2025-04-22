Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:57, 22 апреля 2025Моя страна

Врачи из Бангладеш приехали в Россию для изучения метода Илизарова

Врачи-ортопеды из Бангладеш приехали в Курган для изучения метода Илизарова
Мария Винар

Фото: Алпаткин Александр / ТАСС

Врачи из ортопедического центра в Дакке, Бангладеш, приехали в Россию для изучения метода Илизарова. Об этом сообщает портал 45.ru.

12 иностранных врачей в течение трех недель будут проходить практику на базе трех отделений Центра Илизарова, расположенного в Кургане. «Мы приехали в центр Илизарова с хорошим настроем. Врачи очень дружелюбны, коммуникабельны. Они помогают, дают советы», — поделился впечатлениями доктор Хок Манфузул.

Так, в одном отделении специалисты изучат дефекты костей, методы лечения укорочений конечностей и коррекцию деформаций. В другом — методику лечения «хрустальных» детей. Для лучшего освоения материала делегацию разделили на четыре группы по три человека.

Ранее сообщалось, что китайский травматолог-ортопед Ли Мин из провинции Хэбэй также приехал в Россию для изучения метода Илизарова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел во Владимирской области. Там расположен огромный арсенал ракет и боеприпасов

    Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ

    Иностранцы застряли на горе в России на высоте более 5 тысяч метров

    В Дамаске конфисковали имущество экс-посла Сирии в России

    Минобороны раскрыло подробности ЧП во Владимирской области

    Вышел ремастер игры The Elder Scrolls IV: Oblivion

    Банк России поднял официальные курсы доллара и евро

    Путин заявил об ожидании визита одного зарубежного лидера 9 мая

    Диетолог опровергла миф о вреде картофеля

    Мать Овечкина ответила недоброжелателям сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости