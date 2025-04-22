Врачи из Бангладеш приехали в Россию для изучения метода Илизарова

Врачи-ортопеды из Бангладеш приехали в Курган для изучения метода Илизарова

Врачи из ортопедического центра в Дакке, Бангладеш, приехали в Россию для изучения метода Илизарова. Об этом сообщает портал 45.ru.

12 иностранных врачей в течение трех недель будут проходить практику на базе трех отделений Центра Илизарова, расположенного в Кургане. «Мы приехали в центр Илизарова с хорошим настроем. Врачи очень дружелюбны, коммуникабельны. Они помогают, дают советы», — поделился впечатлениями доктор Хок Манфузул.

Так, в одном отделении специалисты изучат дефекты костей, методы лечения укорочений конечностей и коррекцию деформаций. В другом — методику лечения «хрустальных» детей. Для лучшего освоения материала делегацию разделили на четыре группы по три человека.

Ранее сообщалось, что китайский травматолог-ортопед Ли Мин из провинции Хэбэй также приехал в Россию для изучения метода Илизарова.