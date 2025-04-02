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17:09, 2 апреля 2025Моя страна

Китайский врач приехал в Россию для изучения метода Илизарова

Китайский врач-ортопед Ли Мин приехал в Курган для изучения метода Илизарова
Мария Винар

Фото: chayanuphol / Shutterstock / Fotodom  

Китайский травматолог-ортопед Ли Мин из провинции Хэбэй приехал в Россию для изучения метода Илизарова. Об этом пишет портал «Область 45».

Доктор Ли Мин будет проходить обучение в Центре Илизарова в Кургане, где он будет изучать базовые принципы метода чрескостного остеосинтеза. «Мне интересен метод и аппарат Илизарова, потому что для меня это как чудо. Метод Илизарова может решить проблемы, которые другими методами решить невозможно. В Китае очень часто встречаются патологии лодыжек, ДЦП и костно-суставные инфекции», — объяснил он.

Врач планирует провести в России три месяца. За это время он будет отрабатывать навыки на пластиковых костях, разбирать клинические случаи, участвовать в еженедельном хирургическом совете и посещать операционные. Иностранный специалист выбрал для изучения такие темы, как последствия травм, замещение дефектов костей, лечение ортопедической патологии у пациентов с ДЦП, удлинение и коррекция деформаций конечностей, а также лечение костно-суставной инфекции.

После прохождения обучения Ли Мин планирует применять метод Илизарова в клинике The Second Hospital of Hebei Medical University в Китае, где он работает хирургом 18 лет.

В октябре прошлого года сообщалось, что российский педагог отправилась в Сенегал, чтобы за пять недель обучить местных жителей русскому языку.

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