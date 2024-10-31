Российский педагог отправилась в Сенегал для обучения русскому языку

Российский педагог отправилась в Сенегал, чтобы за пять недель обучить местных жителей русскому языку. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Преподаватель Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Ольга Семенова поехала на западный берег Африки, где в одном из лицеев Дакара (столица Сенегала) будет преподавать русский язык как иностранный.

Отмечается, что всего в группе доцента 30 учащихся, среди них есть как студенты, так и другие преподаватели и служащие. На освоение азов русского у них всего пять недель.

По информации издания, реализация этого проекта с российской стороны проходит под эгидой Министерства просвещения РФ, Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», а также Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

В марте африканская принцесса Сузи Наоми переехала в Россию и написала книгу на русском языке. Женщина четыре года проработала врачом-эндокринологом в Красноярске, вышла замуж, родила сына, а затем уехала на юг России. Она призналась, что не планирует возвращаться на родину и мечтает купить дом в Сочи и перевезти туда маму.