Крупнейший инвестбанк в мире стал помогать клиентам ориентироваться в геополитике

JPMorgan создал аналитический центр для оценки геополитических рисков

JPMorgan, крупнейший в мире инвестиционный банк, создал аналитический центр по геополитике, который будет ежеквартально выпускать отчеты по таким темам как популизм, искусственный интеллект и трансформация мировой безопасности, помогая клиентам ориентироваться в рисках, которые, по словам гендиректора кредитной организации Джейми Даймона, «намного превосходят любые другие угрозы», с которыми он сталкивался в течение карьеры. Об этом сообщает Frank Media.

Согласно информации, опубликованной на сайте проекта, новый центр займется анализом ключевых тем, включая украинский конфликт, которому уже посвящен один из первых опубликованных отчетов. Банк оценивает вероятность его заморозки по «корейскому» сценарию в 15 процентов, тогда как вероятность полной нормализации отношений и устойчивого мира считает крайне низкой.

По словам возглавившего центр экс-руководителя министра обороны США Дерека Чоллета, клиентам намерены предложить «не только широкую рамку для анализа, но и практические рекомендации по навигации в этой крайне неопределенной мировой среде».

Ранее аналитики JPMorgan предположили, что российским акциям, вероятно, понадобится больше двух лет для того, чтобы вернуться в фондовые индексы MSCI, уровень которых служит показателем состояния глобального рынка ценных бумаг. С учетом того, что минимальный необходимый срок для возвращения будет завершен в июне 2027-го, в базовом сценарии они ожидают, что «это произойдет на несколько лет позже» и указывают на излишний оптимизм некоторых инвесторов.