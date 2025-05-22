Лебедев предрек желающим построить карьеру в Европе эмигрантам роль пляшущей обезьянки

Лебедев заявил, что эмигрантам сложно построить карьеру в Европе

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в Европе сложно построить карьеру людям, которые переехали туда из других стран. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он предрек эмигрантам «роль пляшущей обезьянки».

По мнению дизайнера, в России нет социального расслоения, поэтому, чтобы достичь карьерных высот, не нужно принадлежать к знатному роду или родиться строго в определенном месте. «Ты можешь родиться в самой распоследней, занюханной, никому не нужной деревне, приехать в столицу и стать самым главным владельцем всего чего только хочешь», — сказал Лебедев

Блогер также заявил, что в Европе людям, которые приехали из других стран и желают построить карьеру, трудно сделать это. «Тебе ничего не светит. Максимум — роль пляшущей обезьянки», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев предположил, что ждет иноагентов, критикующих Россию. По его мнению, на таких людей заведут уголовные дела.