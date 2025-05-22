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11:17, 22 мая 2025Культура

Михалков перечислил необходимые к просмотру каждому молодому человеку фильмы

Никита Михалков посоветовал молодежи посмотреть фильмы «Группа крови» и «Остров»
Ольга Коровина

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков назвал три фильма, которые необходимо посмотреть каждому молодому человеку. Его слова передает ТАСС.

Одной из важных картин последних лет Михалков назвал «Группу крови» — фильм, посвященный судьбам советских детей в концлагерях. Он также порекомендовал к просмотру ленту «Пять легких пьес», главную роль в которой исполнил американский актер Джек Николсон. «Это кино 70-х годов в той стране, когда кинематограф искал смыслы, а не что-то другое», — пояснил режиссер.

Третьим фильмом, который Михалков предложил посмотреть молодым людям, стал «Остров». При этом он нелестно высказался о более поздних работах режиссера Павла Лунгина. «Он так испугался быть нерукопожатным, что наснимал все то, что зачеркивает снятое в картине "Остров"», — заявил спикер.

Ранее Михалков назвал Юру Борисова очень хорошим актером, но заявил, что фильм «Анора», в котором он снялся, является слабым. По его словам, картина никогда бы не получила приз Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

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