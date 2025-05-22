В Москве спрос на новостройки вернулся к 2016 году

«Циан»: Продажи новостроек в Москве рухнули на 20 %

Спрос на первичную недвижимость в Москве вернулся к допандемийным показателям. Такое наблюдение сделали в сервисе «Циан.Аналитика». Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам компании, число сделок, заключенных на первичном рынке в Москве за 2024 год, составило 137 тысяч. Таким образом, уровень продаж рухнул на 20 процентов с прошлого года и максимально приблизился к показателям 2016-го — тогда в столице было зарегистрировано всего на тысячу ДДУ меньше. В Санкт-Петербурге и Ленобласти число сделок абсолютно сравнялось с 2016 годом, достигнув минимума.

Как считают аналитики, в сравнении с 2023 годом спрос мог упасть намного ниже — с учетом закрытия массовой льготной ипотеки и дальнейшего повышения ставок. Роль амортизатора в этом сыграли рассрочки и скидки от застройщиков, поясняют в «Циане».

В то же время цены на жилье продолжают идти вверх. Хоть и не такими быстрыми темпами, как раньше: динамика соответствует 2017-2018 годам. В столичном регионе новостройки прибавили в стоимости 6 процентов, в Ленобласти — 4 процента.

Доля сделок с привлечением заемных средств повторила показатели начала 2020 года, когда льготная ипотека еще не действовала. На фоне заградительных ставок по ипотеке все больше покупок осуществляется с рассрочкой: если в 2023 году ипотеку брали в 80 процентах случаев в Москве и 84 процентах — в Петербурге, то в 2024-м доля таких сделок составила 68 и 67 процентов.

В 2025 году специалисты ожидают снижения сделок на 15-20 процентов. Цены же, по их прогнозам, будут отражать официальный уровень инфляции. Объемы ввода новых проектов продолжат сокращаться из-за жестких условий финансирования и слабого спроса.

Как ранее отмечали в компании MR Analytics, первичные квартиры в Москве за год подорожали на 24 процента. По данным на апрель, квадратный метр в столичной новостройке стоит около 683 тысячи рублей.