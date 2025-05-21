В Москве резко подорожал один тип квартир

MR Analytics: Новостройки в Москве подорожали на 24 процента за год

Жилье на первичном рынке Москвы по итогам апреля 2025 года прибавило в цене 24 процента за год. О том, что в столице резко подорожал один тип квартир, со ссылкой на данные подразделения MR Analytics сообщили «Известия».

По информации аналитиков, средняя стоимость квадратного метра в новостройках на продаже в апреле составила 683 тысячи рублей. По сравнению с мартом 2025-го, отметили они, показатель вырос на 1,5 процента.

Подорожание «квадрата» в новых квартирах почти на четверть за год эксперты связали с сокращением доли комфорт-класса относительно более дорогих сегментов. Помимо этого, продолжили они, в экспозиции увеличивается доля домов на поздних стадиях реализации. Еще одна причина — повышенный интерес к недвижимости премиум-класса и делюкс, который сочетается с выходом новых проектов в данном сегменте. Аналитики также указали на сокращение объемов ввода новых проектов и числа ликвидных лотов в продаже. Не обошлось и без наценок, которые используются для таких финансовых инструментов, как, например, рассрочка.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что цены на жилье в РФ упадут лишь в случае кризиса.