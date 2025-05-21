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11:27, 21 мая 2025Экономика

Названо условие для падения цен на жилье в России

Финансист Селезнев: Квартиры в России подешевеют на 10-15 % в случае кризиса
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стоимость нового жилья в России упадет только в случае кризиса. Не ждать значительного снижения цен на квартиры в ближайшее время россиян призвал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, передает «Газета.Ru».

По словам Селезнева, цены на новостройки не снижаются с сентября 2024 года. Более того, за год реальная стоимость ипотечных сделок, на которые приходится большая часть продаж нового жилья, выросла на 7,6 процента. С учетом планов ЦБ по снижению ключевой ставки эксперты ожидают медленный рост или стагнацию рынка в ближайшие два-три года, но не падение.

«10-15-процентное падение цен на квартиры в масштабах страны возможно в случае сценария полноценного циклического кризиса. Или отмены всех льготных программ, включая семейную ипотеку», — заявил Селезнев. Он добавил, что сейчас можно наблюдать только локальное снижение цен в некоторых городах, которое связанно с проблемами у застройщиков.

Ранее риелтор Наталья Перескокова посоветовала россиянам не откладывать покупку квартир из-за надежды на снижение цен. По ее словам, улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится.

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