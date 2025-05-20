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15:01, 20 мая 2025Экономика

Оценена вероятность падения цен на жилье

Риелтор Перескокова: Цены на жилье в России не упадут
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшее время цены на жилье в России не упадут. Более того, стоимость квартир продолжает расти, рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с «Комсомольской правдой».

Перескокова посоветовала не откладывать покупку квартиры, так как улучшения ситуации не предвидится. Она отметила, что на фоне сниженного спроса девелоперы прибегают к различным инструментам — например, к рассрочке. Однако при покупке жилья в рассрочку стоит учитывать некоторые нюансы.

По словам риелтора, при рассрочке цена объекта увеличивается, так как застройщик закладывает в нее переплату по ипотеке. К примеру, если квартира стоит 20 миллионов, она подорожает на пять миллионов. Это представляет риск для покупателя. «Вы покупаете эту квартиру, потом что-то происходит и покупатель не может выплачивать рассрочку. И получается, что и продать эту квартиру он не может, потому что он ее купил дороже рынка на пять миллионов», — объяснила Перескокова.

Ранее стало известно, в каких российских городах снизилась стоимость жилья. По итогам апреля наиболее заметно квартиры подешевели в Волгограде.

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