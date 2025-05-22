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13:33, 22 мая 2025Из жизни

Мужчина бросил работу менеджера и начал путешествовать по морю с кошкой

В США мужчина бросил работу менеджера и ушел в Тихий океан с кошкой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Qivegg / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина по имени Оливер Уиджер устал от обычной работы и ушел в плавание в Тихий океан со своим котом Фениксом. Об этом пишет Associated Press.

29-летний Уиджер рассказал, что четыре года назад ему диагностировали порок развития шейных позвонков. Врачи объяснили, что мужчину может настигнуть паралич, это и заставило его начать новую жизнь.

Первым делом Уиджер бросил ненавистную работу менеджером в шинной компании. «Вы можете зарабатывать 150 тысяч долларов в год и все равно чувствовать, что сводите концы с концами, понимаете, о чем я?» — заявил он. Мужчина собрал все сбережения, купил парусную лодку, взял кошку и решил путешествовать с ней по морю. Его первый маршрут — из Орегона на Гавайи.

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Уиджер признался, что наслаждается путешествием. Он уже видел дельфинов, летучих рыб, справлялся с огромными волнами и чинил сломавшийся руль. По словам мужчины, он неопытный моряк, поэтому принял решение установить на лодке спутниковый телефон и аварийный маяк. «Кругосветное плавание под парусом — это такая нелепая мечта, — отметил Уиджер. — Но какой бы ни была ваша мечта, просто идите, просто делайте это».

Ранее сообщалось, что житель Лос-Анджелеса, США, Деррик Дауни-младший изменил жизнь к лучшему благодаря белкам. По словам мужчины, белки спасли его от депрессии: каждый день они приносят ему радость и вдохновляют на творчество.

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