На окраине калужского города сбили БПЛА

Калужский губернатор Шапша сообщил о сбитом в Обнинске беспилотнике

На окраине города Обнинск сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Беспилотник удалось уничтожить вечером 22 мая при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал чиновник.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили свыше сотни беспилотников. Под удар также попали Тульская, Орловская, Белгородская, Курская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская и Брянская области.