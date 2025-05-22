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20:20, 22 мая 2025Россия

На окраине калужского города сбили БПЛА

Калужский губернатор Шапша сообщил о сбитом в Обнинске беспилотнике
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На окраине города Обнинск сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Беспилотник удалось уничтожить вечером 22 мая при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал чиновник.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили свыше сотни беспилотников. Под удар также попали Тульская, Орловская, Белгородская, Курская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская и Брянская области.

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