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11:56, 22 мая 2025Бывший СССР

На Украине мужчины массово выстроились в очереди к военкоматам

«Страна.ua»: В Одессе образовалась огромная очередь из мужчин к военкомату
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городах Украины образовались массовые очереди из мужчин к военкоматам. О случае массового скопления мужского населения в Одессе пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Инсайдер.ua» уточняет, что такая же ситуация наблюдается по всей Украине.

Сообщается, что причина массовых очередей связана с оформлением отсрочки. Все ограниченно пригодные на Украине должны пройти повторную военно-лечебную комиссию.

Ранее в Одессе мужчина убежал от представителей военкомата и залез на дерево. Уточняется, что он забрался на высоту пятого этажа.

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