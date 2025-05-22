На Украине мужчины массово выстроились в очереди к военкоматам

«Страна.ua»: В Одессе образовалась огромная очередь из мужчин к военкомату

В городах Украины образовались массовые очереди из мужчин к военкоматам. О случае массового скопления мужского населения в Одессе пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Инсайдер.ua» уточняет, что такая же ситуация наблюдается по всей Украине.

Сообщается, что причина массовых очередей связана с оформлением отсрочки. Все ограниченно пригодные на Украине должны пройти повторную военно-лечебную комиссию.

Ранее в Одессе мужчина убежал от представителей военкомата и залез на дерево. Уточняется, что он забрался на высоту пятого этажа.