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14:41, 21 мая 2025Бывший СССР

На Украине мужчина убегал от военкомов и залез на дерево

В Одессе мужчина залез на дерево, убегая от сотрудников ТЦК
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Одессе мужчина залез на дерево, убегая от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что снять горожанина пытались при помощи пожарных машин. По данным канала, он забрался на высоту пятого этажа.

Произошедшее в своем Telegram-канале также прокомментировал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он назвал произошедшее позором. По словам парламентария, мужчину смогли снять с дерева и сразу же задержали.

Депутат оценил произошедшее как срыв мобилизации в стране «Верховным комиссаром Украины» президентом Владимиром Зеленским. Он также отметил, что у военкомов нет права носить военную форму, так как они ловят граждан страны в тылу, а не сражаются на передовой.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что на Украине с 2022 года не хватает желающих воевать. По его мнению, Киев может продолжать насильственную мобилизацию, однако это не решит имеющихся проблем.

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