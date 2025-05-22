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16:55, 22 мая 2025Мир

На Западе заявили о смене позиции Трампа по Украине

Bild: Трамп отказался от ультиматума Путину, о котором договорился с Европой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп договорился с лидерами стран Европы об ультиматуме Владимиру Путину, но отказался от него после телефонного разговора с российским лидером 19 мая. Об этом пишет газета Bild.

«Оказывается, что позиция Трампа непредсказуема и европейцы не могут на нее полагаться», — заявила изданию эксперт по безопасности Клаудия Мейджор.

По ее словам, постоянные перемены в позиции американского лидера показывают, что конфликт на Украине не является приоритетным вопросом для действующей администрации США. Эксперт добавила, что в Белом доме считают именно европейцев ответственными за происходящее.

Ранее журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа недостаточно осведомлена об историческом контексте и деталях украинского конфликта.

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