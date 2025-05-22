На Западе пожаловались на незнание Трампом истории конфликта на Украине

Time: Трамп недостаточно осведомлен об исторических деталях конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа недостаточно осведомлена об историческом контексте и деталях конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

«Они попросту не в курсе многих деталей», — сказал изданию западный чиновник, участвовавший в обсуждениях украинского конфликта во время визитов в Белый дом.

В то же время неназванный украинский дипломат назвал позицию Трампа и его окружения «мессианской», добавив, что американская сторона ведет себя так, «будто они все знают и ничего не хотят слышать».

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимного украинского политика рассказало, что в Киеве избрали стратегию «говорить то, что хочет услышать Трамп», чтобы сохранить его участие в переговорах с Россией.