Украина избрала стратегию желаемого услышать Трампом в отношениях с США

Politico: Киев для участия Трампа в переговорах говорит то, что он хочет слышать

Киев говорит то, что хочет услышать президент США Дональд Трамп, чтобы сохранить его участие в переговорах с Россией. Об этом рассказал анонимный украинский политик изданию Politico, передает РИА Новости.

«Новая стратегия Киева состоит в том, чтобы "говорить то, что Трамп хочет услышать" в попытке обеспечить его участие в переговорах», — указано в сообщении.

Как отметил спикер, Украине будет крайне сложно на переговорах с Москвой без поддержки Вашингтона.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что главной задачей Трампа в переговорах по Украине является скорейшее урегулирование конфликта и создание доверительных отношений с Россией.