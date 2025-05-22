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15:57, 22 мая 2025Бывший СССР

Украина избрала стратегию желаемого услышать Трампом в отношениях с США

Politico: Киев для участия Трампа в переговорах говорит то, что он хочет слышать
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев говорит то, что хочет услышать президент США Дональд Трамп, чтобы сохранить его участие в переговорах с Россией. Об этом рассказал анонимный украинский политик изданию Politico, передает РИА Новости.

«Новая стратегия Киева состоит в том, чтобы "говорить то, что Трамп хочет услышать" в попытке обеспечить его участие в переговорах», — указано в сообщении.

Как отметил спикер, Украине будет крайне сложно на переговорах с Москвой без поддержки Вашингтона.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что главной задачей Трампа в переговорах по Украине является скорейшее урегулирование конфликта и создание доверительных отношений с Россией.

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