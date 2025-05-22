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14:14, 22 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли главные задачи Трампа в переговорах по Украине

Депутат Новиков: Трамп не хочет провоцировать Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Главной задачей президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине является скорейшее урегулирование конфликта и создание доверительных отношений с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Трамп, несмотря на имидж постоянно меняющего свою точку зрения политика, на самом деле довольно последователен. Еще в ходе избирательной кампании он взял курс на прекращение конфликта, причем в короткие сроки, и продолжает его придерживаться, — сказал политик. — Украина для него — это инвестиционный проект, из которого нужно извлечь максимум выгоды. Как минимум, компенсировать затраты. С Россией все иначе».

Россия, по словам Новикова, для Трампа не объект получения выгоды от инвестиций, а серьезный участник мировой политики, с которым в любом случае придется иметь дело. По этой причине, как считает депутат, задача американского президента — не просто завершить украинский конфликт, но сделать это так, чтобы развить отношения с Россией.

«Он понимает, что к Москве надо относиться уважительно, что нельзя провоцировать. При этом Трамп имеет ввиду, что в ближайшие десятилетия главным экономическим, политическим и стратегическим оппонентом США будет Китай. И поэтому американскому лидеру хотелось бы если не разрушить близкие отношения России и КНР, то хотя бы ослабить», — допустил Новиков.

Ранее сообщалось, что Трамп, пересказывая европейским лидерам содержание его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что тот якобы не намерен завершать конфликт на Украине, поскольку считает, что побеждает. Несмотря на это, президент США отказался усилить давление на Россию.

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