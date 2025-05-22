Трамп раскрыл европейцам позицию Путина по Украине

WSJ: Трамп рассказал европейским лидерам о позиции Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп, пересказывая европейским лидерам содержание его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что тот якобы не намерен завершать конфликт на Украине, поскольку считает, что побеждает. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно их данным, Трамп впервые высказал подобное мнение в разговоре с лидерами стран Европы. При этом слова американского президента противоречат его более ранним заявлениям о том, что Путин искренне стремится к миру, говорится в материале.

Однако, отмечает издание, новое представление Трампа о позиции Путина по украинскому конфликту не заставило его усилить давление на Россию, чего от него ожидали европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. Напротив, Трамп рассказал европейцам, что его не устраивает звучащий в их публичных требованиях термин «безусловное прекращение огня», и убедил их отказаться от этой формулировки.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в июне 2025 года в Ватикане. Ожидается, что на встрече также будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Кит Келлог.