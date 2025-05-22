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06:00, 22 мая 2025Мир

В США назвали место проведения нового раунда переговоров России и Украины

WSJ: Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в июне 2025 года в Ватикане. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на встрече также будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. Также президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщал, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.

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